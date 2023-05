Intanto a Ferrara la bolletta dei rifiuti cala fino al 16%

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ferrara è stabilmente ai vertici delle classifiche sulla raccolta differenziata ed è stata premiata anche con stanziamenti regionali ad hoc, che stanno portando nelle scuole nuovi erogatori d’acqua e borracce in dono agli alunni per la riduzione dell’uso della plastica'. Lo dice il sindaco Alan Fabbri dopo l’approvazione, ieri in consiglio comunale, del nuovo Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti.Qualche esempio dei risparmi che sono stati realizzati col nuovo regolamento: un nucleo familiare di tre persone, che abita in una casa di 80 metri quadrati, l’anno scorso pagava circa 199 euro, quest’anno ne pagherà 181. Per quanto riguarda le utenze non domestiche, sempre a titolo di esempio, un ristorante di 100 metri quadrati con importante produzione di rifiuti potrà risparmiare anche 1.600 euro all’anno.Nel dettaglio, il percorso che ha condotto all’approvazione del nuovo regolamento è stato avviato dal Comune con la richiesta ad Atersir, nei mesi scorsi, dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario 2023.

Una richiesta nata dalla necessità di considerare minori spese, per efficientamento del sistema, e conguagli, per 1,3 milioni di euro e i ‘premi’ previsti per i Comuni virtuosi, in cui rientra proprio Ferrara. Come spiega l’assessore Alessandro Balboni “ha vinto la linea, da noi fortemente sostenuta, in accordo con le associazioni, di ridurre la quota fissa delle bollette, ‘valorizzando’ quella variabile, su cui si calcolano i costi delle bollette. In un momento globale di generali aumenti, di alta inflazione, queste riduzioni vanno in controtendenza e rappresentano un aiuto concreto a famiglie e imprese”.



La struttura tariffaria, a partire dal primo gennaio 2023, è così articolata su tre livelli: per il 47% la quota fissa (che comprende i costi comuni a tutti i rifiuti della gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, anche spazzamento strade, raccolta foglie, costi generali), per il 16% la quota variabile normalizzata (i costi legati alla raccolta e gestione delle frazioni differenziate dei rifiuti) e per il 36% la quota variabile di base (i costi legati alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto indifferenziato).