Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Iran Forza Italia

Iran Forza Italia

1 minuto di lettura
organizzato un piccolo presidio.
Alla conferenza stampa, dopo la presentazione dell'iniziativa da parte di Antonio Platis, Vice Coordinatore Regionale di Forza Italia, interverrà Sherafat Almi Alireza, storico attivista e membro del gruppo di lavoro “commissione esteri” dei dissidenti iraniani.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Scandalo Fondazione Modena, presidente Tiezzi, cda, direttore Benedetti e revisori devono dimettersi'

'Scandalo Fondazione Modena, presidente Tiezzi, cda, direttore Benedetti e revisori devono dimettersi'

Modena, arrestate due donne bulgare per furto aggravato a un anziano

Modena, arrestate due donne bulgare per furto aggravato a un anziano

Bilancio girone di andata, Sottil: 'Il Modena gioca bene. La proprietà è con noi'

Bilancio girone di andata, Sottil: 'Il Modena gioca bene. La proprietà è con noi'

Modena, 40enne picchiato, rapinato e lasciato a terra tra insulti omofobi

Modena, 40enne picchiato, rapinato e lasciato a terra tra insulti omofobi

Chiusura Benetton in centro, Cgil e Uil contro Zanca: 'Dall'assessore nessuna mediazione'

Chiusura Benetton in centro, Cgil e Uil contro Zanca: 'Dall'assessore nessuna mediazione'

Addio a Benetton in centro a Modena, Cisl: 'Il gruppo Teddy sta facendo colloqui e assunzioni'

Addio a Benetton in centro a Modena, Cisl: 'Il gruppo Teddy sta facendo colloqui e assunzioni'

Articoli più Letti Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Articoli Recenti 'Le opere idrauliche non sono un optional, ma la condizione per vivere in questo territorio'

'Le opere idrauliche non sono un optional, ma la condizione per vivere in questo territorio'

Seta, i Comuni di Reggio con la Corte dei Conti: ‘Riprendere controllo pubblico’

Seta, i Comuni di Reggio con la Corte dei Conti: ‘Riprendere controllo pubblico’

Scandalo Fondazione, 'il silenzio assordante' della città e i 27 milioni di contributi a pioggia

Scandalo Fondazione, 'il silenzio assordante' della città e i 27 milioni di contributi a pioggia

'Scandalo Fondazione di Modena, serve una ispezione del Ministero dell'Economia'

'Scandalo Fondazione di Modena, serve una ispezione del Ministero dell'Economia'