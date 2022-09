Italia Sovrana e Popolare, stasera incontro a Modena con Borgognone

Il coordinamento provinciale di Italia Sovrana e Popolare ha organizzato questa sera (mercoledì 21 settembre) alle 21, presso Villa Pignatti Morano in Strada Saliceta San Giuliano 22 a Modena un doppio appuntamento incentrato sulle posizioni di politica estera e 'sulla visione multipolare che il partito ha elaborato nel programma che sta presentando agli elettori, in vista delle elezioni legislative che si terranno domenica 25 settembre'.Lo scrittore e saggista Paolo Borgognone presenterà il suo libro “La dottrina Stranamore. Ovvero come abbiamo imparato ad amare la guerra”.'Un’analisi politica e sociologica di come l’apparato della propaganda ha svolto un’azione e un tentativo di persuasione di massa per portarci ad amare la guerra che la Nato – perché di questo si tratta – sta conducendo contro la Russia in Ucraina. La guerra è diventata l’elemento per dirimere le controversie e per farci amare lo strumento politico e militare con cui la si attua, cioè la Nato.La serata proseguirà con l’intervento di Olga Ignatieva, cittadina di Odessa , di lingua russa, testimone sopravvissuta alla strage del 2 maggio 2014 a Odessa, nella quale decine di attivisti russofoni di partiti di sinistra vennero trucidati nella Casa dei Sindacati, a Campo Kulikova, da elementi ultranazionalisti e dalle milizie banderiste che dopo il golpe di Piazza Maidan, a Kiev, vennero utilizzati dal nuovo governo filo-occidentale per colpire ed intimidire la popolazione di lingua russa. Si tratta di un gravissimo episodio, a lungo nascosto o raccontato parzialmente dal mainstream, la cui conoscenza è fondamentale per capire gli eventi accaduti in Ucraina in questi ultimi 8 anni, fino al conflitto militare in corso.L’ingresso alla serata è libero.