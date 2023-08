Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













In una intervista a La Stampa il premier albanese Edi Rama ha raccontato che quando ieri, durante il loro incontro a Valona, ha riferito dell'episodio del gruppo di italiani scappati dal ristorante senza pagare il conto, 'tutti ridevano. Lei ha fatto il muso e ha ordinato all'ambasciatore: 'Vada subito a pagare il conto di questi imbecilli, per favore, e faccia un comunicato! L'Italia non può perdere di rispetto all'estero'.'Il populismo non conosce limiti, e abbatte tutte le soglie del ridicolo.Ora si scopre che se sei un turista in Albania e lasci il conto da pagare al ristorante, interviene l'ambasciata d'Italia a Tirana, su indicazione ovviamente della presidente del Consiglio. Un suggerimento alla presidente Meloni: perché promuovere in questo modo il turismo in Albania e non adottare lo stesso criterio in Italia? Per dire: se vai al Twiga e lasci da pagare il conto di 200 euro per ombrellone e lettino, interviene il governo. Stesso discorso se vai al ristorante a Torvajanica o a Otranto. Sarebbe la nuova frontiera del nazionalismo turistico' - così ironizza in una nota Daniela Ruffino di Azione.