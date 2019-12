Ivan Catturandi

SQUADRA CATTURANDI: A MODENA IVAN, IL POLIZIOTTO PER ANNI SENZA VOLTO

Ha catturato superlatitanti come i boss mafiosi Giovanni Brusca, Bernardo Provenzano, ed i fratelli Lo Piccolo. Per anni il suo volto è stato coperto, ma il suo nome è ancora un mistero. Ieri sera a Modena IMD, questo il nome in codice era a Modena per raccontare la sua esperienza nella sezione catturandi della squadra mobile

E’ uno sbirro a tutti gli effetti, quello che fin fa piccolo lui voleva fare. Nome in codice IMD, quello che gli è stato affidato dopo diverse operazioni di polizia che lo hanno esposto a rischio di ritorsione di clan mafiosi e criminali. Che gli sono costati l’obbligo di indossare, per anni, una maschera per renderlo irriconoscibile. Un obbligo rimosso solo nei giorni scorsi. Una esperienza decennale nella sezione catturandi della squadra Mobile di Palermo IMD era a Modena, ieri sera, ospite dell’associazione culturale amici del libro in un appuntamento organizzato dall'associazione no profit 100x100 in movimento in collaborazione con La Pressa a raccontare la sua esperienza, narrata anche in diversi libri, che lo ha portato nella storia del reparto. Grazie alla cattura, insieme alla squadra che con lui operava soprannominata dei Leoni dagli stessi boss mafiosi, di superlatitanti come Giovanni Brusca, Bernardo Provenzano, ed i fratelli Lo Piccolo.



'La conoscenza e lo studio, oltre a spiccate doti umane, sono alla base di questa professione dove le squadre si muovono come un corpo unico, pur nelle singole individualità, che non conosce orari di lavoro e di cui IMD ha seguito le trasformazioni. Trasformazioni La cattura, finita nel 2015 la stagione dei boss mafiosi, sposta il lavoro della sezione catturandi sul terreno della criminalità anche straniera. Non ultima quella nigeriana. Dove le difficoltà legate alla nacessità di conoscerne la realtà aumentano.

IMD è il fondatore dell'associazione no profit 100x100 in Movimento che si occupa di promuovere la cultura della legalità anche nei nostri territori. Comprese le scuole dove IMD svela ai ragazzi soprattutto il lato umano della sua professione a non avere paura

IMD

Poliziotto sezione Catturandi Squadra Mobile di Palermo