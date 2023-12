Julian Assange sarà cittadino onorario: approvata proposta M5S, plauso di Modena sociale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Cosìcommenta l'approvazione del documento che impegna la giunta comunale di Modena a procedere con il riconoscimento della cittadinanza onoraria il fondatore di WikiLeaks detenuto.

Un risultato, quello ottenuto a Modena, che segue quello analogo ottenuto a Castelfranco Emilia dove laproposta è stata approvata all'unanimità. E in concomitanza con Modena anche a Reggio Emilia. L'Onorevole Stefania Ascari ringrazia il gruppo comunale di Modena del Movimento 5 Stelle composto da Giovanni Silingardi, Enrica Manenti, Barbara Moretti e Andrea Giordani per il risultato ottenuto. 'Quando i cittadini si impegnano si ottengono dei risultati che hanno un valore politico. Dobbiamo continuare a mantenere alta l'attenzione su questo caso' - afferma l'europarlamentare reggiana del Movimento Sabrina Pignedoli che, in particolare, specifica: 'Sono riuscita a candidare Assange per il premio Sacharov del Parlamento Europeo e ho invitato più volte in Italia Stella Assange, che ha potuto parlare anche alla Camera dei Deputati. Eppure, il silenzio delle istituzioni mondiali ed europee su questa vicenda è sconcertante, un silenzio che fa male ai diritti umani e alla libertà di stampa”.



'L’approvazione del documento - afferma Beatrice De Maio di Modena Sociale - rappresenta un segnale importante, anche se simbolico, a sostegno della importante battaglia di libertà. Assange è processato per avere fatto il proprio lavoro di giornalista da quell’occidente che vuole dare lezioni di libertà al resto del mondo. Il riconoscimento e l’ottenimento della libertà per Julian Assange significherebbe una vittoria del mondo libero'



Nella foto, la manifestazione all'interno del Consiglio Comunale organizzata in occasione della discussione della proposta di riconoscere lo status di rifugiato politico a Julian Assange