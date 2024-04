Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A Modena città la Dc sostiene infatti la lista civica della professoressa Maria Grazia Modena, a Carpi è presente in appoggio al Pd sul candidato Riccardo Righi, insieme a Carpi 2.0 , come spiegato ieri da Rossano Bellelli, mentre a Castelfranco, Medolla e Castelvetro sostiene candidati di centrodestra.A Modena in particolare la professoressa Maria Grazia Modena, dopo aver allontanato i giovanardiani (poi approdati in Forza Italia), ha dovuto rinunciare alla vocazione civica sinora formalmente vantata dalla sua lista, per accettare l'ingresso in lista di due esponenti Dc.