'La Dondi capolista Fdi? La destra non tiene in considerazione Modena'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

come capolista per le prossime elezioni comunali di Modena, l'onorevole Daniela Dondi. Anche da queste scelte, emerge chiaramente la scarsa considerazione che la destra locale ha di Modena. Per Fratelli d'Italia, evidentemente, la nostra è una città come le altre; una città dove candidare personalità politiche che, inevitabilmente, non potranno rendere il necessario servizio al Consiglio Comunale visto l'impegno in Parlamento a Roma'. A parlare è Antonio Carpentieri, capogruppo Pd in Consiglio Comunale.'Per noi, invece, l'impegno nelle istituzioni locali modenesi è una cosa molto importante a cui dedicarsi a tempo pieno. I cittadini modenesi pretendono giustamente molto dalla propria classe politica. Tra l'altro con il taglio dei deputati e dei senatori, gli eletti di questa legislatura sono ancora più impegnati a Roma: risulta evidente che la sedia del Municipio rischia di rimanere spesso vuota, con buona pace degli elettori e dei modenesi - continua Carpentieri -.

Il Partito Democratico invece farà l'esatto contrario: solo candidati che si impegneranno al 100% per Modena, senza altri impegni istituzionali. Stiamo lavorando ad una lista forte, autorevole e radicata con forza nella città, paritaria al 50% tra uomini e donne. Ci candidiamo ad essere la prima forza politica in città e a dedicarci totalmente ad essa'.



'Perché l’onorevole Daniela Dondi prende in giro il Consiglio comunale che rappresenta tutti noi cittadini? La parlamentare, infatti, s’è candidata come capolista della destra ma sa benissimo che, se eletta, la sua presenza sarà saltuaria per il concomitante impegno parlamentare. Perché fingere di non saperlo? Ci si rende conto che questo avvilisce il ruolo del Consiglio comunale e spinge alla disaffezione al voto? - aggiunge Modena Volta Pagina -.



Negli ultimi due decenni abbiamo assistito ad un continuo calo dell'affluenza elettorale a tutti i livelli, dalle elezioni comunali fino alle europee passando per il record negativo dell’elezione del Governatore Bonaccini col 37% di partecipanti al voto. Questa disaffezione al voto è causata anche del continuo deterioramento delle funzioni dei luoghi di discussione della democrazia elettiva. Consigli comunali ridotti ormai a ratifica delle azioni della giunta ed anche governi che agiscono continuamente per decreti. La nostra città purtroppo non fa eccezione. Le ultime legislature hanno sempre più ridotto lo spazio della discussione all'interno del consiglio di Piazza Grande, e ora la notizia dell’onorevole Dondi capolista per sostenere il debole candidato sindaco, Luca Negrini, mostra come ormai si consideri l'assemblea consiliare come un orpello coreografico. Se questo accade a destra, nel campo opposto vediamo candidature finalizzate a sfruttare le preferenze ottenute per rivendicare un ruolo in una futura giunta (o lista regionale dell'anno prossimo). Questo teatrino strumentale ed offensivo deve finire. Noi di Modena Volta Pagina-Unione Popolare-Possibile abbiamo a cuore la città. Riteniamo che ridare centralità al Consiglio comunale sia il primo passo per riavvicinare i cittadini alla politica; e questa centralità non può che partire dal rispetto del voto dei cittadini candidando donne e uomini che vogliano lavorare in consiglio per risolvere i problemi di Modena, per il bene comune. Sfruttare le tornate elettorali per calcoli politicisti o di visibilità personale è avvilente. Una tristezza'.