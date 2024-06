'La linea notturna dei bus non può più attendere'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Siamo davanti alla dimostrazione pratica di un disservizio non degno di una città come Modena' - spiega Katia Parisi.

Come Consigliere di maggioranza e capogruppo in Consiglio comunale si era già vista bocciare, la proposta incarnata in un ODG, di istituire una linea notturna di bus, strutturata in modo da coprire punti principali della città, e della prima periferia. Proposta che viene rilanciata oggi, alla vigilia delle elezioni, inserita nel programma elettorale confluito nel patto di mandato con Massimo Mezzetti. 'Uno dei punti che se eletti - dice - porteremo di nuovo sul tavolo del Consiglio Comunale. 'Questa volta auspichiamo che l'Ordine del Giorno sia approvato per potere avere presto un servizio che noi, ma soprattutto i cittadini e anche tanti giovani chiedono'. Del resto Modena Civica, sul trasporto pubblico, è riuscita a fare passare la proposta di istituire una linea che collegasse anche la frazione di Villanova. L'auspicio è che la proposta di istituire una linea notturna possa avere analogo successo.



'E tra le proposte c'è anche quella di aumentare il numero delle corsie preferenziali dei bus, per ridurre i tempi di percorrenza' - aggiunge Parisi



Tra il presidio di candidati e sostenitori di Modena Civica davanti alla stazione dei treni, c'è anche Sirine, studentessa modenese.

'I giovani e gli studenti impegnati di giorno nello studio e che di sera escono avrebbero in una linea di trasporto pubblico un servizio utile per raggiungere sia il centro sia zone limitrofe dove ci sono locali frequentati' - afferma. 'Io abito in zona Vignolese, non lontano dal centro ma abbastanza anche per circolare a piedi o in bicicletta nelle ore serali. Ma ci sono locali anche nell'immediata periferia che sono irraggiungili senza auto. Basterebbe istituire un linea con fermate in punti nevralgici della città, anche solo fino all'una della notte per dare veramente un servizio utile. Credo che questa non sia solo una esigenza per giovani e studenti che si spostano di sera per svago o divertimento, ma anche per persone di ogni età che non dispongono di mezzo privato o che comunque per scelta e comodità lo utilizzerebbero. Modena, come domanda di trasporto pubblico, non è paragonabile per esempio a Bologna, ma la domanda è comunque paragonabile a quella di un centro importante. La quantità di persone che stanno transitando qui, appena scese dal treno, anche in questo momento e le pensiline deserte, lo confermano' - chiude Sirine.



Gi.Ga.