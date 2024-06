La piazza di Massimo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Erano le 17:30 quando a poco più di metà delle sezioni scrutinate a Modena il divario tra Massimo Mezzetti e Luca Negrini, rispettivamente candidati sindaco della coalizione di centro-sinistra e di centro-destra, incrementò a tal punto che non sarebbe stato più possibile, per il secondo, recuperare il terreno perduto, e che la vittoria al primo turno sarebbe arrivata presto per Mezzetti, in considerazione di un 65,4% davvero irraggiungibile e difficilmente modificabile. A quell'ora, quindi, dallo staff di Mezzetti, è partita la locandina invito che annunciava la festa della vittoria, alle ore 20,45 in piazza Grande. Ed è così che anche il punto stampa fissato per le ore 19 alla sede provvisoria del comitato elettorale in Corso Vittorio Emanuele si è trasformata in una festa, con tanto di bottiglia di spumante.

Mezzetti ha ringraziato la sua famiglia, la compagna e suo figlio, per averlo - dice - 'sopportato e supportato'. Poi il ringraziamento agli alleati di coalizione 'che se non hanno avuto un risultato hanno fornito un grande contributo di idee e di proposte'. Il riferimento, anche se non esplicito, è al Movimento 5 stelle e ad Azione, entrambi dentro (in consiglio comunale), di un soffio, con un solo consigliere. Da Corso Vittorio a Piazza Grande il passo è breve. C'è il tempo, nel tragitto, anche per un aperitivo in centro. Sono ormai le 8. In Piazza Grande lo stanno attendendo anche Stefano Bonaccini, Presidente della Regione eletto al parlamento europeo nelle liste del PD e l'ormai ex sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli.