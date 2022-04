La profezia di Orsini: 'L'Italia si troverà in guerra'

'Stoltenberg, il segretario generale della Nato, propone di stabilire un esercito permanente ai confini della Russia, mentre i governanti occidentali annunciano di voler inviare una quantità enorme di armi a Kiev, inclusi aerei da guerra. Johnson annuncia l'invio di missili e di armi pesanti. La conseguenza è una crescita esponenziale del pericolo di un’internazionalizzazione della guerra, con il coinvolgimento dell’Italia, che ne verrebbe letteralmente travolta con la conseguente devastazione della sua economia e uno sconvolgimento della vita civile basata sulla moderazione, di cui io sono un gran celebratore. Per essere chiaro, procedo per punti. E poi ditemi voi se il Papa non abbia ragione nel dire che siamo in mano a un gruppo di pazzi'.Così il professorinterviene sui social a commento delle parole ribadite anche oggi dal Pontefice.