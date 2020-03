Bonaccini dice basta: parchi chiusi e passeggiate solo vicino casa

'Al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici. L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi, sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari).Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione'Questo il passaggio centrale della nuovo decreto firmato dal Presidente della Regione Stefano Bonaccini, che mette la parola fine alle decisioni assunte in questi ultimi giorni, dai comuni, a macchia di leopardo sul territorio regionale, sulla chiusura o meno dei parchi e dei giardini pubblici, ancora oggi meta di numerose persone e teatro di assembramenti, nonostante i divieti, gli inviti ed i controlli serrati.Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione.2. Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante:a) è consentita lungo la rete autostradale (art 2, co. 2, lett. A del codice della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera B del codice della strada);b) è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore sei alle ore 18 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada);c) non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.3. Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data del 19 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020.Una ordinanza diffusa in serata con carattere di urgenza per porre un ulteriore limite alle condizioni che possono favorire il contagio e che pur stringendo le maglie di ciò che è concesso fare in ambito urbano (fino ad ora, per esempio, la somministrazione di alimenti e bevande era consentita nelle stazioni di servizio urbane e da domani non lo sarà più), tiene conto per contro delle esigenze di chi percorre lunghi tragitti per lavoro. Derogando all'apertura dei locali di somministrazione di cibi e bevande, lungo le autostrade e le strade extraurbane a lunga percorrenza. La cui chiusura aveva creato forti difficoltà soprattutto agli autotrasportatori