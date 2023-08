Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La denuncia è delche annuncia la presentazione di una ennesima interrogazione sul tema dopo aver raccolto le proteste degli operatori dcel territorio. “Secondo alcuni sindaci Pd – rilancia Liverani - la Regione dice no alla proposta di pulizia gratuita dei fiumi perché vuol far lavorare aziende private affidando i lavori tramite appalto, ma questo vuol dire tempi lunghi e un'ulteriore inutile spesa di denaro pubblico“ protesta il leghista.“In consiglio comunale a Faenza una mozione favorevole all’offerta delle aziende che si sono offerte di ripulire gratuitamente gli alvei dei fiumi e dei torrenti per evitare che si ripeta quello che già accaduto solo qualche mese fa, è stata votata anche dal Pd, ma i funzionari dell’assessorato regionale alla difesa del suolo continuano a dire no” aggiunge l’esponente del Carroccio.“Mi sembra un atteggiamento che non ha alcuna giustificazione se non quella di alimentare la polemica politica contro il Governo nazionale – attacca Liverani - ma questa volta non parliamo della ricostruzione degli argini, ciò che richiede investimenti importanti: alcune aziende private del territorio romagnolo si sono offerte di fare la pulizia in modo del tutto gratuito, farebbero subito i lavori senza alcuna spesa per i contribuenti” aggiunge Liverani. Che avverte: “L’autunno è alle porte e occorre muoversi per tempo per evitare altre tragiche alluvioni ed esondazioni davanti a cui la Regione, però, continua a dormire sonni tranquilli”.