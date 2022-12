'La sospensione del punto nascita di Mirandola a tempo indeterminato è inammissibile'

Il presidente dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord e sindaco di Medolla Calciolari dopo la comunicazione dell'Ausl. 'La misura adottata non ci rappresenta'

'Apprendiamo della decisione assunta dall'Ausl modenese di sospendere a tempo indeterminato il

Punto Nascite dell'ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola e come amministratori dell'Unione

prendiamo atto della misura che viene adottata, ma che non ci rappresenta' - dichiara il presidente

dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord Alberto Calciolari commentando la notizia della sospensione dell'attività del punto nascita dell'ospedale di Mirandola -. 'Da parte nostra - prosegue - agiremo con estrema decisione in tutte le sedi opportune, per poter ripristinare quanto prima il Punto Nascite mirandolese.



Come Giunta dell'Unione approveremo a breve una mozione in cui riconosceremo gli sforzi fatti dal

personale del Punto Nascite, a cui va tutta la nostra gratitudine, e ci impegnamo a intraprendere tutte le

misure necessarie a superare quanto prima la situazione, promuovendo una rivalutazione complessiva a

livello provinciale, coinvolgendo la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, l'Azienda Ospedaliera di

Modena, i direttori delle Unità Operative dei reparti di ginecologia e ostetricia, oltre chiaramente alla

Regione. Un Punto Nascite è un servizio pubblico a tutti gli effetti, che deve tener conto delle esigenze

delle famiglie dei circa 600 bambini che nascono ogni anno nella Bassa modenese'.









