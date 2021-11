La svolta dei 5 Stelle e l'ultima battaglia ambientalista

“Perchè per riqualificare aree abbandonate il Comune di Modena si rifugia sempre nel cemento e nell'asfalto e non realizza mai un parco, un'area verde o una piazza per favorire le famiglie e una maggiore socializzazione”?Questo hanno chiesto i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Giordani, Silingardi, Manenti (che hanno in pratica accolto il sentimento prevalente dei modenesi) in riferimento alla richiesta di Conad (accolta dal Comune) di ampliare il polo logistico di Viale Europa.“E' giusto riqualificare le aree industriali dismesse – hanno detto - ma moltiplicare asfalto e cemento a scapito del verde non è la soluzione. Anche perchè l'area in questione si trova in area residenziale e lo sviluppo del polo logistico la stravolgerebbe a causa dell'aumento del movimento di camion con un peggioramento dell'aria che a Modena è già pessima, oltre ad un maggiore disagio per i residenti e della viabilità della zona che non è di attraversamento ma solo di residenza”.

E ricordano che il loro partito si è già battuto per le stesse ragioni contro l'insediamento di Amazon a Spilamberto e contro la nuova sede del Conad alla Madonnina (contro il quale è sorto anche un comitato spontaneo di protesta di cittadini), “perchè – hanno detto – i politici che si dicono ambientalisti cedono poi alle richieste del privato in nome di un supposto sviluppo economico che va in realtà a vantaggio di pochi”.Con l'amara conclusione che “chi ci governa ha la necessità di alimentare il consenso e di zittire il dissenso”.Peccato che il Movimento creato da Grillo sulla protesta diffusa dei cittadini per un modo poco virtuoso dei politici di tutti i partiti di amministrare la 'cosa' pubblica abbia smarrito strada facendo queste caratteristiche di giusta contestazione perdendo via via libertà di critica e di dissenso per traformarsi a tutti gli effetti in un partito come gli altri, teso al mantenimento del potere. Perchè il risultato clamoroso e sorprendente delle politiche del 2018 lo portò ad essere il primo partito italiano, relegando il Pd nelle retrovie. Come prima di lui fece il Pci nel dopoguerra che, essendo alla opposizione dei governi Dc (fino al suo scioglimento nel 1991 a seguito della caduta del Muro di Berlino e del comunismo mondiale) sapeva attrarre il voto di protesta della gente. Ma quando decise di appoggiare dall'esterno i governi Andreotti, dal 1976 al 1979, subì pesanti batoste elettorali perdendo il 4 per cento dei voti perchè il suo elettorato vedeva il proprio partito entrare nel 'cerchio magico' del potere governativo e perdere di conseguenza la sua carica rivendicativa e di controllo dal basso. Non più partito di opposizione quindi ma partito di governo a fianco della Dc e degli altri partiti del centro sinistra e questa trasformazione era difficile da digerire.Il voto dei 5Stelle di Grillo era insomma un 'voto contro', come lo fu negli anni '80 il 'voto contro' della Lega di Bossi. Ma ora, specie con la gestione Conte, ha perso le sue caratteristiche iniziali di partito di protesta e di contestazione, a volte giusta, diventando partito di governo e di conservazione del potere coi benefici che questo ruolo comporta.Di qui il suo progressivo inarrestabile declino complice anche la brutta figura di molti suoi ministri come i vari Azzolina, Toninelli, Bonafede e altri, i quali sanno benissimo che alle prossime politiche verranno spazzati via dal voto popolare. E per questo non vogliono andare a votare anticipatamente, in questo appoggiato dall'alleato Pd che anch'esso non è tranquillo sull'esito delle urne e del voto degli italiani, dopo la brusca uscita del segretario Zingaretti e l'attuale opaca gestione Letta.