L'ambasciata russa pubblica le foto di Putin con i politici italiani

'Dalla storia recente delle relazioni italo-russo. C'è qualcosa da ricordare'. A tre giorni dal voto l'Ambasciata della Federazione russa in Italia pubblica sul canale Twitter ufficiale una gallery fotografica che mostra il presidente Vladimir Putin durante incontri istituzionali con gli attuali leader politici italiani.C'è Putin con Matteo Salvini, Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, poi con Enrico Letta, poi con Silvio Berlusconi seduti vicini e in atteggiamento amichevole, poi con Matteo Renzi...

