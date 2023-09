Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Per questo in questi giorni stiamo discutendo nei luoghi di lavoro, stiamo discutendo con i lavoratori e con i pensionati, chiediamo loro se sono d'accordo con le nostre proposte e anche di sostenerle ed essere pronti a mobilitarci'.'È il momento di cambiare le politiche economiche. Il governo dovrebbe combattere l'evasione fiscale, cosa che non sta facendo, il governo deve investire sulla sanità pubblica e invece sta tagliando. Il governo deve combattere la precarietà, invece sta allargando i voucher e i contratti a termine. Il governo deve aumentare i salari rinnovando i contratti - ha detto ancora Landini -. Noi chiediamo che si faccia una legge sulla rappresentanza che introduca anche in Italia un salario orario minimo sotto al quale non si deve essere pagati. Queste cose il governo non le sta facendo'.