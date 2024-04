25 aprile, in centro l'antifascismo militante sposa l'antisionismo: esposto in procura

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Vogliamo mettere in connessione le nostre radici partigiane e antifasciste con la dignità e la resistenza dei palestinesi, in lotta per la loro autodeterminazione' scrive Modena per la Palestina parlando del corteo.

Fatto sta che mano a mano che il corteo avanza verso piazza Grande, la solidarietà alla Palestina cede sempre più il passo a frasi di odio contro Israele, bollato come stato terrorista, e ogni fascista degno di essere ucciso perchè 'uccidere un fascista non è reato'. Frasi che si ripetono, generate come un mantra dal cuore e dalla testa del corteo dove spicca anche la bandiera di Modena Volta Pagina, unico movimento politico candidato alle elezioni ad essere presente tra quelle di tante altre associazioni e movimenti antagonisti: da Sinistra Classe e Rivoluzione ai SiCobas. Presenti anche diverse associazioni culturali islamiche.



Per l'esponente leghista nonché avvocato modenese Valentina Mazzacurati ce ne è abbastanza per procedere con un esposto in procura contestando, tra diversi punti, il presunto mancato rispetto dell'art. 604 bis del codice Penale relativo all'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.



Gi.Ga.