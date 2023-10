Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Per quanto riguarda la situazione interna al Pd, dice il governatore in un altro passaggio della diretta, 'avrei potuto rimanere in panchina senza rompere le scatole dopo la sconfitta alle primarie, pur avendo vinto nettamente tra gli iscritti. Ho accettato di fare il presidente del Pd perché ho patito da quando il Pd è nato che troppe volte dopo l'elezione del segretario c'era già dopo poche settimane chi lavorava per indebolirlo'. Invece, aggiunge Bonaccini, 'voglio dare una mano perché il Pd è uno, non può essere tanti. Del resto non ho mai mancato di criticare i gruppi dirigenti negli ultimi anni, tant'è che alle primarie non c'è stato un solo ex segretario che abbia fatto dichiarazione di voto per me'.