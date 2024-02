Rette Cra: il comune difende gli aumenti, ma critica Regione per il mancato confronto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

nella seduta del Consiglio comunale di giovedì 15 febbraio rispondendo a due interrogazioni sull’incremento delle tariffe di Cra e Centri per disabili presentate rispettivamente da. Le istanze chiedevano le ragioni dell’aumento e il giudizio dell’amministrazione comunale; quanti gli utenti interessati dagli aumenti e come sono stati informati; quali le misure attuate dal Comune per attenuare gli incrementi per gli anziani in condizioni economiche più disagiate.

L’istanza di Forza Italia chiedeva anche in merito allo “stato delle procedure per aggiornare i contratti di servizio con i gestori e se siano state attuate azioni per il potenziamento dell’assistenza domiciliare”. Quella del M5s “se si ritenga che la decisione della Regione vada rivista”.



L’assessore, dopo aver illustrato l’iter con cui la Regione è arrivata a decidere l’aumento - discusso in Cabina di regia per le Politiche sanitarie a settembre 2023, poi a novembre e infine il 18 dicembre, quando la Giunta regionale ha definito e approvato l’aumento applicabile da gennaio - ha spiegato come si è poi mossa l’amministrazione comunale.



“Solo dopo aver incontrato a gennaio le Organizzazioni sindacali Confederali di pensionati e Funzione pubblica e le associazioni della disabilità, il Comune ha approvato la delibera che recepisce adeguamento tariffario, decorrenza dell’aumento dal 1 febbraio (come deciso in sede di Ctss) e modifica del sistema di agevolazione tariffaria.



“L’aumento avrebbe riguardato circa il 70% dei 700 anziani inseriti nelle Cra accreditate, ma con l’innalzamento della soglia Isee per le agevolazioni, deciso dal Comune, le persone con tariffe agevolate passano dalle attuali 210 a 250 (pari al 35% degli utenti). Sono stati annullati, difatti, gli aumenti per le famiglie con Isee fino a 10.580 euro (prima la soglia era 9.500 euro) con una spesa a carico del Comune di circa 300mila euro per il 2024, che vanno ad aggiungersi agli attuali oltre 2 milioni. “In Regione, Modena – sottolinea Pinelli - è una delle province con più alte percentuali di ospiti con rette agevolate, applicando agevolazioni con una progressione che prevede maggior compartecipazione del Comune in relazione alla diminuzione dell'Isee socio sanitario”.



In replica, la consigliera Moretti (M5s) ha definito “iniquo” lo stanziamento dei fondi a favore dei più fragili: “Sostenerli è sacrosanto ma in questo modo le altre famiglie sono state penalizzate due volte, con l’aumento della quota e per il fatto che il rincaro viene compensato attingendo a risorse pubbliche. Il Comune avrebbe dovuto invece chiedere la sospensione o la revoca della delibera”. Secondo la consigliera, inoltre, serve “un percorso per definire nuove regole per l’accreditamento e per rendere il sistema più equo in modo strutturale per far fronte alla domanda crescente di welfare che ci sarà in futuro”.



Piergiulio Giacobazzi, Capogruppo Forza Italia, ha affermato che “purtroppo, nelle politiche regionali degli ultimi anni le fragilità non solo non sono state sempre tutelate, ma spesso hanno dovuto pagare al posto di altri”. Dopo aver condiviso la posizione di Rossini sul regolamento, il consigliere ha dato atto al Comune di aver agito a sostegno delle famiglie stanziando 400 mila euro, anche se “ha messo più attenzione nel comunicare ciò che nell’avvertire le famiglie dell’aumento in arrivo. Un aumento del costo dovrebbe corrispondere a un miglioramento del servizio, ma così non è stato”.



Elisa Rossini (Fratelli d’Italia), dopo aver commentato di aver visto “rassegnazione” da parte del Comune nei confronti della decisione della Regione (“E mi domando se sarebbe stato lo stesso con una Regione di diverso colore politico”) ha affermato di essere perplessa che “lo stanziamento di dieci milioni a sostegno dei redditi medio-bassi sia stato chiesto dai sindacati e non dal Comune che appare ininfluente sulla Regione. Lo sforzo fatto dal Comune – ha detto - era il minimo che poteva fare per aiutare gli anziani dopo aver approvato nel 2021 un regolamento che, in termini di tariffe, faceva rientrare dalla finestra ciò che aveva fatto uscire dalla porta”.



Per il Pd, Antonio Carpentieri ha ribadito che le Regioni, non solo l’Emilia-Romagna ma tutte, hanno dovuto decidere di aggiornare le rette a fronte dell’aumento dei costi: “Gli aumenti, che non ci auguravamo, sono rimasti molto al di sotto della crescita dell’inflazione e sia la Regione che il Comune hanno adottato misure per sostenere ospiti e famiglie più fragili per i quali c’è grande attenzione”.



L’assessora Pinelli ha concluso sottolineando che “il Comune, anzi tutti i Comuni, hanno sempre sollecitato una riflessione sugli adeguamenti tariffari temendo che l’aumento sarebbe arrivato tutto in un colpo invece che diluito nel tempo, nella consapevolezza che questi aumenti, faticosi per gli utenti, servono ai gestori per poter mantenere in piedi le strutture. Così come abbiamo sempre chiesto alla Regione di prevedere, in previsione, un sostegno ai Comuni e nell’ultima cabina di regia ci è stato garantito che tale intervento sarà inserito nella variazione di bilancio di luglio.