Le immagini delle cariche sugli studenti al corteo pro Palestina che si è tenuto ieri a Pisa sono divenute un caso politico. I video che circolano in rete sono impressionanti: gli studenti, pigiati contro la Polizia in un vicolo stretto, quando parte la carica cercano di indietreggiare. Ma in alcuni casi vengono rincorsi e colpiti violentemente con il manganello dagli agenti del Reparto mobile in tenuta antisommossa. Alcuni studenti sono stati fermati dalla Digos. In un video, si vede uno studente sdraiato fermato per un controllo.