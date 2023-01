Le stelle del pattinaggio su ghiaccio incantano il pubblico di Fanano

Anche per la settima edizione del Galappennino si registra il sold out. Ovazione per l’esibizione della vicecampionessa del mondo Loena Hendrickx e tantissimi applausi per le giovani promesse locali Matteo e Gabriele Parrocchetti e Sara Pellegrini. A scaldare l’atmosfera rendendola unica anche le performance musicali dal vivo dei Gemelli DiVersi e del cantante Tommaso Cesana, concorrente nella trasmissione televisiva Amici 21.Il Galappennino si conferma un successo. Davanti a un palazzetto gremito in ogni ordine di posto, le stelle del pattinaggio artistico su ghiaccio hanno ancora una volta incantato il pubblico di Fanano. Una vera e propria ovazione ha salutato le due esibizioni di Loena Hendrickx, atleta belga di 23 anni, vicecampionessa mondiale in carica. Ma come di consueto al Palaghiaccio ARES Arena è andato in scena uno spettacolo corale, in cui ai programmi proposti da atleti di livello internazionale si sono alternate le esibizioni di una folta rappresentanza dei pattinatori della Polisportiva Fanano.Tra loro, in particolare, i fratelli Parrocchetti, Gabriele e Matteo, e Sara Pellegrini, che già si sono distinti a livello nazionale e gli oltre cinquanta giovani atleti locali che in parata hanno aperto e concluso il Gala, presentando due coreografie curate dal direttore artistico dell’evento Fabio Spirio, entrambe ispirate ai supereroi dei fumetti americani.Atleti di livello internazionale. Accanto alla stella di prima grandezza della serata Loena Hendrickx, nell’arco di oltre due ore di spettacolo, hanno brillato Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, vicecampioni nazionali di coppia di artistico, Katerina Mrazekova e Daniel Mrazek, coppia di danza della Repubblica Ceca che ha pattinato sui più importanti palcoscenici internazionali aggiudicandosi, nella categoria junior, già due gare del Grand Prix, Nikolaj Memola vincitore della coppa del mondo 2023, Lara Naki Guttmann, Ginevra Negrello, rispettivamente campionessa e vicecampionessa italiana e, infine, Gabriele Frangipani che ai nazionali assoluti è giunto terzo.

Quest’ultimo, con coraggio, caparbietà e bravura durante la parata finale dopo avere fallito il primo tentativo, ha perfettamente eseguito un salto quadruplo, mandando in visibilio gli spettatori.



Nella foto la coppia Ghilardi-Ambrosini



Musica dal vivo: il Galappennino non è solo un’esibizione di pattinatori di alto livello. Sin dall’inizio la Polisportiva Fanano che, in stretta collaborazione con il Comune, organizza e promuove l’evento, ha puntato alla creazione di un format adatto a tutti, in cui le spettacolari evoluzioni degli atleti s’intrecciano in modo inedito con le performance canore e musicali di noti artisti. Il risultato finale è una vera e propria festa per stare insieme, dedicata, prima di tutto, ai turisti che durante le festività di fine e inizio anno scelgono l’appennino modenese per una vacanza. Quest’anno colonna sonora dal vivo sono stati i Gemelli DiVersi, apprezzato gruppo pop-rap composto dagli artisti Thema e Strano, che hanno eseguito anche il loro ultimo trascinante singolo dal titolo Torcida. Per la gioia del pubblico più giovane durante la serata si è esibito anche il cantante Tommaso Cesana, concorrente nella trasmissione televisiva Amici 21.



Una serata, dunque, da incorniciare e che conferma, anche per il futuro, le straordinarie potenzialità che il Palaghiaccio ARES Arena di Fanano offre per lo sviluppo dell’attività sportiva e come attrattiva turistica, come hanno sottolineato il sindaco Stefano Muzzarelli e il presidente regionale del CONI Emilia-Romagna, Andrea Dondi, durante il loro saluto finale.



“Ancora una volta siamo riusciti a realizzare qualcosa di speciale. Il mio grazie va agli atleti che hanno accettato il nostro invito, a tutto lo staff della Polisportiva Fanano, alle famiglie dei nostri giovani pattinatori, all’amministrazione comunale e, naturalmente, al pubblico che anche quest’anno ci ha premiato. Ora ci riposiamo un po’, ma già tra qualche settimana ci metteremo in moto per organizzare l’ottava edizione del Galappennino che si terrà il 5 gennaio 2024” ha concluso Cecilia Sargenti, vicepresidente della Polisportiva Fanano e responsabile del settore pattinaggio artistico.