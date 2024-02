Lega Modena: 'Città sempre più insicura'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La garanzia di tranquillità, da sempre tanto proclamata dall’amministrazione comunale, non sembra essere mai stata percepita'. A parlare sono il segretario Lega Caterina Bedostri e il responsabile sicurezza Mario Mirabelli ().

'La rissa verificatasi sabato in Largo San Giacomo, lascia tutti perplessi, e nonostante le belle parole, c’è una percezione del disagio relativo alla sicurezza, lampante e sotto gli occhi di tutti. La Lega di Modena ribadisce la necessità ulteriore di una rivisitazione di tutti i presidi, con un occhio particolare verso il centro cittadino, che non è solo Corso Duomo o Via Emilia Centro. L’ingestibilità di tutta questa situazione sta portando ad una escalation di fatti criminosi, iniziati anni fa i cui contesti non sono mai stati realmente analizzati dall’amministrazione. Le belle parole e le promesse servono a poco, così come a poco servono i sondaggi sulla percezione della sicurezza i cui risultati sono ignoti' - chiudono Bedostri e Mirabelli.