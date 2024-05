Lega: 'Modena, le istituzioni non sono ad uso e consumo del Pd'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

denunciato da un dipendente comunale relativamente all'uso della mailing list dei dipendenti del Comune di Modena per l'invio di materiale elettorale del candidato Pd e centrosinistra Massimo Mezzetti.'Si tratta di una grave caduta di stile ed una scorrettezza l’utilizzo dei casellari di posta elettronica istituzionali dei dipendenti del Comune di Modena per la campagna elettorale di Mezzetti e del Pd. Le istituzioni non sono ad uso e consumo del Pd - afferma Bertoldi -. E' inaccettabile che il candidato sindaco del Pd, partito capofila della coalizione della sinistra, che da ottant’anni governa Modena, utilizzi il casellario istituzionale dei dipendenti del Comune di Modena per fare propaganda elettorale'.'Proprio coloro che declamano sempre il rispetto delle regole, nei fatti sono i primi a non rispettarle e, quando vengono scoperti, puntualmente si autoassolvono.

Sono mesi che esponenti del Pd rifilano all’opposizione lezioncine relative al divieto di utilizzare canali istituzioni (ufficio stampa, pubblicazioni delle dirette dei consigli comunali, ecc.) per diffondere messaggi che anche lontanamente potrebbero configurarsi come messaggi elettorali oppure impediscono la discussione di ordini del giorno in Consiglio Comunale legati a delibere importanti, con la scusa che potrebbero avere un ipotetico fine propagandistico, quando sindaco ed assessori non perdono occasione per propagandare “le meraviglie” di questa amministrazione, in barba alla par condicio - continua la Lega -. Basta sfogliare la stampa locale e vedere quanto spazio viene dato agli esponenti della sinistra (quasi sempre mascherati da notizie istituzionali) e quanto agli esponenti del centro destra. Per non parlare delle delibere di Giunta e delle nomine del sindaco che proseguono ignorando il fatto che in questo periodo l’amministrazione dovrebbe occuparsi solo degli affari correnti e di delibere indifferibili. Quanto sta avvenendo deve fare comprendere agli elettori quanto sia necessario ed urgente un cambiamento per ristabilire un vero equilibrio democratico in questa città'.