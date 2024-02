'Letizia Budri candidata a Mirandola, profilo di grande spessore che spaventa gli avversari'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dimissioni che però hanno aperto un varco enorme per attacchi e critiche da parte del Partito Democratico che dopo averlo avanzato ha ricevuto il no grazie dell'ex direttore del 118 Fabrizio Toscani.

Attacchi e critiche che hanno ricevuto la replica del capogruppo Lega. '

Stride che proprio il Partito Democratico, che si è diviso portando alla rottura su Aimag e Ospedale, ora voglia dare lezioni alla Lega e al Centro Destra di unità.

Agli sterili e sconclusionati attacchi di un PD cittadino talmente allo sbando da aver già bruciato un candidato e non averne ancora uno, la Lega - assieme agli amici di Fratelli d'Italia e Moderati - si conferma un passo avanti, avendo trovato sintesi e quadratura su un candidato di valore come Letizia Budri'.



'La segretaria Anna Greco - conclude Donnarumma - se ne faccia una ragione: l’unica crisi e sudditanza a Modena e Bologna è in casa del suo partito”.