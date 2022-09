Letta esce sconfitto: 'Non mi ricandido segretario, serve un nuovo Pd'

'Assicurerò in spirito di servizio la guida del Partito democratico fino al Congresso, al quale non mi presenterò come candidato. Spetta a una nuova generazione rilanciare il Pd nell’interesse dell’Italia e dell’Europa'. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel corso della conferenza stampa di commento dei risultati elettorali, oggi presso la sede del Pd, a Roma. 'Nei prossimi giorni riuniremo gli organi del partito e prenderemo le decisioni per arrivare al Congresso, che dovrà completare il percorso della lista unitaria democratica e progressista e che dovrà essere fatta una profonda riflessione su chi è e cosa vuole essere il Pd per affrontare una sfida epocale, di fronte a una destra che ha un mandato forte a governare per i prossimi anni', ha proseguito.'Mie dimissioni? Nei prossimi giorni faremo tutte le analisi, errori ci sono stati, io ho fatto la sceltanell'interesse di un partito, credo sia meglio che sia io a convocare il congresso, il mio è un gesto di amore nei confronti di questo partito, la mia leadership finirà quando il congresso ne avrà individuata un'altra'.'Oggi è un giorno triste per l’Italia, per l’Europa, ci aspettano giorni duri - ha detto Letta - Gli italiani hanno fatto una scelta chiara, netta, hanno scelto la destra e il Paese avrà un governo di destra'. Per il segretario del Pd il risultato ottenuto è 'insoddisfacente. Ce l’abbiamo messa tutta, ci siamo battuti per evitare questo esito, con i nostri valori e con un’idea di Italia del futuro, ma non è stato bastato'.