Gentile dirigente,Sono il padre di due ragazzi che frequentano il liceo di cui lei è responsabile. Leggo che i presidi italiani stanno già allineandosi allo spauracchio emergenziale e decidendo di adottare misure risibili come mascherine e altro da dare in dotazione ai ragazzi.Mi appello al suo senso di responsabilità e al suo amore per la scuola e per i ragazzi che essa dovrebbe formare. Faccia un gesto concreto di bellezza: non si adegui a questa mortifera costruzione del terrore, si faccia piuttosto portavoce della bellezza e della normalità, o addirittura della luce. Nelle sue mani, e grazie alle sue decisioni, ci sono le percezioni di ragazzi che non hanno bisogno di terrorismo ma di fiducia e di richiami al buonsenso e al senso critico.Confido in un gesto che la separi dalla normalizzazione lobotomizzate che sta di nuovo per prendere il sopravvento, e che purtroppo lo prenderà anche grazie all’adeguarsi di suoi colleghi alle folli coercizioni che si ricominciano a imporre.Con stima e sperando in qualche gesto in controtendenza,Suo