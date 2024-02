Liberi Veritate, tre iniziative di legge popolare

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

) ha presentato 3 iniziative di legge popolare ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione presso la Corte di Cassazione, pubblicate in Gazzetta Ufficiale 274 del 23/11/2023Ecco le tre proposte.1) di introdurre nell'ordinamento giuridico italiano il diritto di poter pagare sempre anche con il denaro contante qualsiasi transazione economica e commerciale, per prevenire l'abolizione del contante paventata dalla transizione digitale, al fine di garantire la libertà delle persone2) di sancire il diritto irrinunciabile e perpetuo all'autoproduzione di cibo per uso e consumo proprio e della propria famiglia e cerchia di relazioni primarie, per prevenire il divieto alle attività agricole e di allevamento che caratterizza sempre più la normazione europea sulla materia della produzione alimentare, al fine di garantire la libertà delle persone3) di affermare il diritto dei genitori di proteggere i propri bambini dall'indottrinamento all'ideologia Gender che ha come fino lo stravolgimento dell'antropologia tradizionale e mira, sul lungo termine, a creare inimicizia tra maschi e femmine con lo scopo di porre la riproduzione umana sotto il controllo del mercato e dello Stato. Lo scopo è garantire la libertà delle persone dalla deriva da 'Stato etico' che è connaturata alla promozione dell'ideologia di genere.'La motivazione di Liberi in Veritate è quella di dare vita a un'alleanza antiglobalista che contrasti l'ideologia totalitaria che è il globalismo, sopperendo all'assenza di iniziative dei partiti politici che si dichiarano contrari a quelli dichiaratamente globalisti, con lo scopo di dimostrare che c'è un'ampia fetta della cittadinanza sovrana che si oppone all'agenda globalista e ch vuole partecipare in modo responsabile e qualificato alla vita democratica anche se nessun partito la rappresenta'.