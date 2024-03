'Letizia Budri, miglior candidato per Mirandola': Forza Italia lancia la lista e rilancia sull'ospedale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Siamo al termine di un percorso di confronto iniziato qualche tempo fa con Letizia e relativo anche a punti di programma. Un percorso che ci ha portato a maturare la convinzione che Letizia Budri sia il miglior candidato per la nostra città e per la nostra comunità. Il programma che si sta elaborando vede pienamente soddisfatta Forza Italia. Siamo così all'interno della coalizione pronti a rappresentare il voto e le istanze di una vasta area di elettori che va dagli scontenti della Schlein alla destra di Giorgia Meloni. Pronti a sostenere Letizia Budri, convinti dalla bontà dell'azione amministrativa fatta fino ad oggi e delle prospettive programmatiche. Tra queste quelle che pongono ai primi posti l'ospedale, oggi putroppo al centro di un fatto di cronaca che colpisce direttamente gli operatori ai quali va la nostra vicinanza e solidarietà' - ha affermato Platis aprendo la conferenza Plain Air davanti all'ospedale.



'Siamo qui perché l'ospedale di Mirandola continuerà ad essere al centro della nostra azione politica sia per il mantenimento ed il potenziamento di personale e funzioni sia per contrastare l'opera di graduale impoverimento attuato dalle politiche della Regione che dal 2019 ad oggi ha anche disposto la chiusura del punto nascita, ancora prima della scadenza della deroga'.



'Essere qui questa mattina, davanti al Santa Maria Bianca, ha una duplice valenza. Sicuramente quella di portare avanti una delle battaglie più importanti per il nostro territorio, ovvero quella dell'ospedale e, visto il fatto di cronaca di questa notte al Pronto Soccorso, testimoniare solidarietà sostegno e vicinanza dell'amministrazione al personale' - ha affermato il vicendaco Letizia Budri.

'In questi anni abbiamo cercato di fare il possibile, nell'ambito delle nostre competenze per fornire strumenti e sostegni, come il fondo affitti, al fine di venire incontro al personale che lavora a Mirandola e per supplire alle difficoltà di reclutamento di personale da parte dell'Ausl. In un continuo confronto con la Direttrice del distretto sanitario Anna Maria Ferraresi. Sono contenta di essere qui per condividere con i futuri rappresentanti della lista di Forza Italia, l'azione a sostegno del nostro ospedale'.