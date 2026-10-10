Liste attesa sanità, stop ai tempi 'fuorilegge': Forza Italia presenta Lista Amica

Sotto il Portico del Collegio, in centro a Modena, il coordinamento provinciale di Forza Italia ha allestito un banchetto informativo per presentare ai cittadini 'Lista Amica', la campagna regionale ideata dal coordinamento di Forza Italia Emilia-Romagna, pensata per aiutare i modenesi a ottenere visite ed esami specialistici entro i termini fissati dalla legge.In prima fila c'erano i nuovi vertici provinciali del partito: il neo commissario provinciale, l'avvocato Enrico Fontana, e il responsabile organizzativo regionale Antonio Platis, affiancati dai coordinatori comunali della provincia.L'iniziativa, ideata dal coordinatore regionale e capogruppo in Assemblea legislativa Pietro Vignali, nasce per contrastare le agende bloccate e i ritardi cronici delle strutture sanitarie. L'accesso alla piattaforma è immediato: basta inquadrare con lo smartphone il QR code oppure collegarsi al sito listamica.com. Attraverso questo canale gratuito, chi si è visto rinviare un esame oltre i tempi previsti può avviare una procedura guidata. La piattaforma genera e invia all'Azienda sanitaria locale le istanze formali di sblocco e attiva l'intervento del Difensore civico regionale.Sul posto, il commissario Fontana ha illustrato il senso dell'iniziativa: 'Questa iniziativa, voluta fortemente dal nostro segretario regionale Pietro Vignali, è particolarmente significativa perché Forza Italia ha realizzato un sito internet e un applicativogià a disposizione di tutti i cittadini, a cui si accede semplicemente fotografando un QR code'Il meccanismo, ha spiegato, parte dalla prenotazione sanitaria e dalla prescrizione medica in possesso del cittadino: lo strumento consente di verificare se i tempi d'attesa obbligatori per legge siano rispettati. 'Abbiamo verificato che in alcuni casi non solo i tempi non sono rispettati, ma le liste d'attesa vengono addirittura bloccate e chiuse, in violazione della legge', ha denunciato Fontana. In tali casi il cittadino, inserendo i propri dati personali, può inviare una segnalazione alla Asl per la chiusura della lista o il mancato rispetto dei tempi, e un'altra al garante dei diritti dei cittadini. «In questo modo offriamo una soluzione concreta, operativa e pratica a un problema che esiste davvero in Emilia-Romagna'.Alla domanda se lo strumento valga anche per attese che superano ogni ragionevole limite, Fontana ha risposto: 'Sì. Sappiamo che le liste d'attesa incidono sulla salute del cittadino. Se una prescrizione medica indica una certa priorità, è perché la salute richiede quell'esame entro un determinato termine. La legge prevede che questi termini siano obbligatoriamente rispettati e, se non lo sono, noi offriamo un rimedio concreto e immediatamente fruibile.Per questo dico che questo è il vero esempio della politica del fare'