'Chiara Giovenzana è stata individuata come capolista e guida del progetto, per le esperienze nel mondo della ricerca e dell’imprenditoria in Italia e all’estero, oltre che per il suo impegno civile (e nel sociale) in Emilia Romagna e specialmente nella città di Modena, verso cui ha sempre mostrato un legame fortissimo' - si legge in una nota.Chiara Giovenzana, 44 anni, ex candidata alle Regionali nella lista Bonaccini presidente, due anni fa è stata nominata dal Comune di Modena nel consiglio di amministrazione di Fondazione Democenter – Sipe.La lista verrà presentata al pubblico giovedì alle 18:30 presso la sede di Stars & Cows e Irecoop Modena in Via Luigi Gazzotti 220.