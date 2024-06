Liste di attesa, botta e risposta PD-FI, Platis: 'I 30 milioni della Regione dalla finanziaria del governo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Alle accuse sul piano per la riduzione delle liste di attesa lanciate da Massimo Mezzetti contestualmente a quelle di Stefano Bonaccini, lanciato da candidato alle euroee negli ultimi scampoli di campagna elettorale, risponde a stretto giro di posta un altro candidato alle europee, il forzista Antonio Platis: 'Il teatrino inscenato dal PD è tanto stucchevole quanto offensivo. Le agende per le visite e gli esami diagnostici in Emilia-Romagna sono sempre stracolme o lontanissime. Il più delle volte costringono i cittadini a rivolgersi altrove, ovvero alla sanità privata per avere servizi che il pubblico dovrebbe garantire.



Pochi mesi fa hanno annunciato il piano da 30 milioni di euro per recuperare le liste d’attesa omettendo che quei soldi vengono da Roma, con l’ultima finanziaria del Centro-Destra che ha stanziato 520 milioni di euro in più'. Cinquecento milioni che sia Mezzetti sia Bonaccini avevano affermato essere pochi, quelli rimasti da un monte di 3 miliardi ma di cui il governo ne ha destinati 2.5 al rinnovo dei contratti.



“Mezzetti – incalza Platis, vice coordinatore regionale e candidato alle Europee – perché non chiede conto alla Regione di queste cifre? Potrebbe proporre, come ha fatto Forza Italia, di far certificare ad una società terza le liste d’attesa e le agende dell’Ausl. Così come potrebbero farle tutti i candidati sindaci del PD. Bonaccini e Schlein hanno timore di una operazione verità? Il risultato, è chiaro, sarebbe la conferma di quello che i cittadini vanno dicendo da mesi: i cup e le farmacie non hanno appuntamenti liberi.



Quasi mai.”



“Purtroppo sulle liste d’attesa nessuno ha ben chiaro quanto le direzioni sanitarie investiranno perché, come sistematicamente accade in questa regione, le Ausl non hanno approvato i bilanci preventivi e quindi in questi primi sei mesi dell’anno stanno spendendo alla bene meglio, senza programmazione. In una azienda privata sarebbe già decapitato il vertice e mandati a casa tutti i dirigenti. Qui invece ricevono pure i premi!



“A ciò si aggiunge il mancato varo dei piani di zona. Ovvero le linee guida della regione per investire sul sociale. I Comuni navigano a vista perché Elly Schlein da vice presidente della Regione non ha avuto il tempo di redigerli, così come il suo successore. Morale? Dal 2020 siamo in proroga di linee guida pensate prima del covid e prima delle emergenze energetiche e dell’escalation militare. Milioni e milioni di euro vengono spesi, anche in questo caso, senza una linea.”



Se Mezzetti ha voglia di fare i conti in tasca a qualcuno, inizi dai compagni Bonaccini e Schlein. Così capiremo finalmente - conclude Platis - il vero ammontare del buco di bilancio che si trascina da anni, il reale stato delle liste d’attesa e magari si riusciranno a spendere con un minimo di lungimiranza le risorse per i non autosufficienti, quelle per i fragili e per chi oggi è rimasto indietro'



Sul tema e sulle dichiarazioni del Presidente della Regione e candiidato PD Stefano Bonaccini è intervenuto anche il consigliere regionale della Lega, vicepresidente commissione Sanità, Daniele Marchetti,'Attribuire meriti esclusivi alla gestione regionale, quando i fondi utilizzati sono di provenienza nazionale, è fuorviante e disonesto nei confronti dei cittadini. L'importanza di un confronto costruttivo tra Governo e Regioni rimane cruciale per affrontare efficacemente le sfide della sanità pubblica, ma è altrettanto cruciale mantenere una comunicazione trasparente e veritiera sulle risorse e sui risultati ottenuti” - ha affermato il leghista.