Liste M5S, Ascari precede Lanzi. Mantovani capolista al Senato

Federico Cafiero de Raho, l'ex procuratore nazionale antimafia inserito da Giuseppe Conte nel suo listino bloccato, correrà come capolista alla Camera nel collegio plurinominale '03' dell'Emilia-Romagna. A conclusione delle 'parlamentarie' , il nome di Cafiero de Raho compare nelle liste pubblicate oggi da Conte sul sito del M5s; dietro l'ex procuratore ci sono Marta Rossi e Mariano Gennari.Sempre alla Camera, ma nel collegio '02', nella sfida tra parlamentari uscenti il primo posto in lista va a Stefania Ascari davanti a Gabriele Lanzi, referente regionale dei grillini; poi Isabella Mazzei e l'ex sottosegretario Michele Dell'Orco. Nel collegio '01' capolista un altro parlamentare uscente, Davide Zanichelli, seguito da Elena Mazzoni, Carmine De Falco e Maria Francesca Pugliese. Passando al Senato, in entrambi i casi il posto di capolista va ad un parlamentare in carica: Maria Laura Mantovaninel collegio '01' (con Giorgio Gatti, Elisabetta Canovi, Stefano Zambonini) e l'altro referente regionale, Marco Croatti, nel collegio '02' (con Anastasia Ruggeri, Fabio Selleri, Simona Domeniconi).