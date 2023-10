Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L'occasione è stata fornita dall'appuntamento organizzato dal Forum dell'Indipendenza Italiana, nuovo soggetto politico lanciato da Gianni Alemanno, sabato pomeriggio, alla sala di via Marie Curie a Modena.Sala gremita nella quale sono intervenuti, sul tema, introdotti dal Consigliere comunale di Modena Sociale Beatrice De Maio, Andrea Zhok - Professore di Filosofia Morale presso l'Università di Milano, Stefano Vernole - CeSEM - Centro Studi Eurasia Mediterraneo--Hanieh Tarkian - Docente di Studi islamici e analistaCeSEM geopolitico, Giacomo Gabellini - Saggista ed analista geopolitico, Stefano Bonilauri - Editore Anteo'Il problema non è tanto avere la forza, ma la capacità di dare l'esempio. L'Italia dovrebbe rompere il fronte con una propria iniziativa di pace e di proposta di cessate il fuoco e di stop all'invio di armi. Questo avrebbe un effetto emulativo su paesi come la Francia e la Germania, e da lì si potrebbe partire per cambiare completamente gli equilibri' - afferma Alemanno. Come dire, l'importante che qualcuno parta.