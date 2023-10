Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il Forum dell'Indipendenza Italiana, il nuovo soggetto politico lanciato da Gianni Alemanno ha organizzato una conferenza a Modena per sabato 7 ottobre alle ore 17:00, presso la Sala di Quartiere del Villaggio Giardino, in via Marie Curie 22/b.Alla presenza dello stesso Alemanno, al conferenza, moderata dal Consigliere comunale e capogruppo di Modena Sociale Beatrice De Maio, parteciperanno e si confronteranno, tra gli altri, Andrea Zhok - Professore di Filosofia Morale presso l'Università di Milano, Stefano Vernole - CeSEM - Centro Studi Eurasia Mediterraneo--Hanieh Tarkian - Docente di Studi islamici e analistaCeSEM geopolitico, e Giacomo Gabellini - Saggista ed analista geopolitico, Stefano Bonilauri - Editore Anteo.'La conferenza - sottolinea il consigliere De Maio - rappresenta una opportunità per i cittadini modenesi sia di ascoltare relatori di grande spessore sia di conoscere le proposte del Forum per l'Indipendenza italiana che dopo il convegno tenutosi ad Orvieto alla fine di luglio sta organizzando iniziative in tutta Italia, attraverso il suo portavoce Gianni Alemanno'.