Centri di potere e voto disgiunto, così Bonaccini potrà vincere, nonostante il PD

Il sistema elettorale è diverso (nelle regionali non c'è il doppio turno, non c'è ballottaggio e vince chi nel primo ed unico turno ha più voti), ma le dinamiche che hanno portato alla vittoria, a Modena, di Giancarlo Muzzarelli, arrivata con ampio margine nonostante la crisi del PD e la grande avanzata leghista, potrebbero ripetersi e determinare anche la vittoria (in questo caso la riconferma), di Stefano Bonaccini alla guida della regione Emilia-Romagna