L'ottimismo di Nardella: 'Ora il Pd può sfondare il 20%'

Una vera unità, sostiene, può essere realizzata 'partendo dai temi e lasciandoci alle spalle i vecchi metodi che hanno sempre logorato i gruppi dirigenti e la vita stessa del partito. Vecchi metodi - aggiunge - troppo schiacciati su tatticismo, lotte di potere mentre noi dobbiamo far vivere un pluralismo fatto di idee, politica. C'è un'area riformista che può dare un grandissimo apporto al partito, che giustamente punta a alle prossime elezioni europee a crescere, a sfondare la soglia del 20% e a fare un grande risultato'. Per questo, avverte, 'il pluralismo delle idee non può che essere uno straordinario strumento di rilancio, così si può conquistare un'unità vera e non di facciata'.