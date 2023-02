'L'Ucraina deve essere forte per giungere a trattativa, a questo servono le armi'

Data che sempre più nelle dichiarazioni degli esponenti della comunità ucraina, emerge come punto di arrivo di un conflitto che parte, appunto, dal 2014. Sfociato in quello attuale dove 'Putin - afferma il sacerdote - conosce solo la forza. Per giungere ad una trattativa di pace l'Ucraina deve essere forte e per questo ha bisogno dell'Occidente e delle armi. Per arrivare a quella pace giusta alla quale ha fatto riferimento il Vescovo di Modena. Ciò non vuole dire che la giustizia si raggiunge con l'invio, ma l'uso delle armi servono per difenderci ed essere forti contro una Russia che è tanto forte. Condizione per arrivare ad una trattativa che possa portare alla pace. Questo aiuto, di solidarietà e militare, ci è arrivato e continua ad arrivarci dall'Italia e dall'Occidente. A me, come religioso, non resta altro che pregare, come ho sempre fatto e continuerò a fare'.