“Sono affranto e ancora incredulo per l’improvviso ritorno alla Casa del Padre dell’amico e collega Giuseppe Inglima, coraggioso e valente avvocato penalista. Era entrato nel mio studio fin dall’inizio della Sua carriera e, anche se negli ultimi anni la nostra frequentazione non era assidua come un tempo a causa del mio trasferimento a Roma, rimaneva per me una persona cara e speciale' - lo ricorda in messaggio di cordoglio, l'amico e collega, avvocato penalista Enrico Aimi Presidente della Prima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura.'Un uomo generoso, garbato, altruista, fino al sacrificio personale. Sempre caparbio e determinato nella difesa strenua della dignità della persona e dei principi del nostro ordinamento giuridico. Lascia a tutti noi un esempio di onestà morale e di coerenza ai valori al servizio della toga. Lui, che era stato da giovane e per passione attore di teatro, ha avuto in sorte di vivere, senza mai recitare, la commedia autentica della vita, a contatto con casi giudiziari, sovente difficili e disperati, in cui ha sempre saputo cogliere l’essenza vera, la giusta prospettiva: quella che mette al centro il fattore umano. Perdo un amico che sono certo riabbraccerò in un mondo con meno ingiustizie di questo“