M5s, Lanzi e Croatti incontrano Conte: ‘Coinvolgere più persone’

Si è svolto oggi, a Roma, l’incontro tra i coordinatori del Movimento 5 Stelle per la regione Emilia-Romagna, Gabriele Lanzi e Marco Croatti e il Presidente Giuseppe Conte. Al centro della riunione le numerose problematiche della Regione. In primo luogo la ripresa successiva agli eventi alluvionali che hanno messo in ginocchio gran parte della Regione, ma anche il punto sulla piena entrata in funzione dei gruppi territoriali.

I coordinatori esprimono la loro soddisfazione per l’incontro: 'È stata un’occasione per consolidare gli obiettivi programmatici a livello centrale con quelli del nostro territorio. E l’Emilia-Romagna, in questo senso, grazie a tutti i nostri attivisti, continua a essere motivo di orgoglio con un gruppo territoriale attivo per ogni provincia. Abbiamo ribadito al Presidente la necessità di promuovere un maggior numero di incontri per coinvolgere quante più persone nelle attività del Movimento e per analizzare al meglio le criticità di ogni territorio. Riteniamo che il costante raccordo tra le nostre articolazioni territoriali e gli organi centrali possa arricchire il dibattito dentro e fuori dalle Istituzioni. Il Movimento 5 Stelle può vantarsi di essere l’unico gruppo politico che promuove la partecipazione reale di cittadini e attivisti'. Così i due coordinatori Marco Croatti e Gabriele Lanzi.