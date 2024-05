M5S Modena, Cafiero De Raho e Mezzetti firmano manifesto per legalità

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il Movimento 5 stelle ha la legalità al centro della propria azione e dei propri obiettivi. L’onorevole Cafiero De Raho è l’esempio di una vita spesa per la legalità, scelto anche per questo da Giuseppe Conte' - ha affermato Gabriele Lanzi.'I temi della legalità e dell'antimafia mi hanno occupato già dagli anni ‘90, sia a livello comunale, di Modena, che regionale – ha affermato il candidato sindaco della coalizione Massimo Mezzetti -.

Un tema su cui dobbiamo tenere alta l’attenzione per contrastare anche l’indifferenza che dopo il processo Aemilia sembra caratterizzare anche il mondo dell’informazione. Per quanto mi riguarda, se sarò eletto, porterò avanti una azione molto determinata e decisa su questo fronte, nei limiti e nelle competenze di una pubblica amministrazione'.



'Massimo Mezzetti è il nostro candidato sindaco anche per il lungo e costante impegno per la legalità. Nel governo della città il tema della sicurezza non è solo legato alla lotta alla criminalità ma anche alla grande criminalità organizzata. Se una amministrazione non può agire sul fronte investigativo e repressivo, sicuramente può fare tanto sotto il profilo della prevenzione e della cultura della legalità' – ha sottolineato il candidato capolista Giovanni Silingardi.

'Ringrazio i partecipanti all’evento dal quale è emerso ancora una volta come la prevenzione e la vigilanza sulla legalità siano per il Movimento 5 Stelle essenziali nell'ideale di governo della città, con particolare attenzione alla lotta alle mafie e alla corruzione. La presenza del M5S nella coalizione che ambisce a governare Modena assicura che questo impegno non verrà mai trascurato' - ha affermato Massimo Bonora, coordinatore provinciale M5S Modena.



Per concludere l'incontro, Massimo Mezzetti, gli onorevoli Cafiero De Raho e Ascari e tutti i candidati del M5S hanno firmato un Manifesto per la legalità, sottolineando l'importanza di trasparenza, integrità, etica e sicurezza urbana nella loro azione politica.