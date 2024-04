M5S Modena: ‘In provincia di Modena consumati 135 ettari di suolo in dieci anni'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il problema è grave in quanto i dati del 2022 ci dicono che l’Emilia-Romagna è quarta regione in Italia per consumo di suolo netto nel 2022 rispetto al 2021: 635,44 ettari, sopra la media degli ultimi 6 anni dell’8%. In provincia di Modena sono stati consumati quasi 135 ettari tra 2020 e 2021 per infrastrutture, edifici residenziali e produttivi, soprattutto legati alla logistica. Cementificare e asfaltare il terreno procura un impoverimento delle capacità del suolo di sostenerci ed essere produttivo.

Si calcola che per ogni ettaro di suolo reso impermeabile con cemento e asfalto si procuri un danno economico di circa 88.000 euro all’anno con notevoli ripercussioni e danni all’ambiente, al clima, alla qualità della vita dei cittadini, oltre ad essere una delle cause degli allagamenti frequenti e disastrosi della Pianura padana'.



A parlare del tema il professor Gabriele Bollini docente universitario e membro del Comitato Scientifico di RECA (Rete emergenza climatica e Ambientale dell’Emilia-Romagna), con lui Sabrina Pignedoli Europarlamentare, sulla situazione in UE e Strategia per il suolo 2030, Stefania Ascari Deputata sulla proposta di legge n. 531 'Disposizioni e delega al Governo per l’arresto del consumo di suolo e per il riuso dei suoli urbanizzati' e aggiornamento dal Parlamento e Giovanni Silingardi Candidato elezioni Comunali di Modena sulle attività svolte dal M5s di Modena e il programma che il M5s propone agli elettori per il 2024-2029.



L’iniziativa fa parte di una serie di eventi di approfondimento sul programma del Movimento 5 stelle: il prossimo appuntamento sarà giovedì 16 maggio alle 18.30, sempre alla Sala Ulivi, e tratterà dei problemi di qualità dell’aria, effetti sulla salute e ambiente e proposte di azioni utili per migliorare la situazione.