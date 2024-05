'Mail spot per Mezzetti ai dipendenti del Comune: nessuna indagine'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

usato la mailing list istituzionale per inviare a tutti i dipendenti comunali un appello elettorale a favore di Mezzetti. Come sappiamo Mezzetti è candidato sindaco di una grande coalizione che gravita attorno al Pd. Alcuni dipendenti hanno giustamente lamentato che la mail usata è riservata all’attività interna al Comune e la propagandistica intrusione elettorale sia sicuramente illegittima, se non illegale. A quel punto Mezzetti si è chiamato fuori dall'accaduto. L'amministrazione Comunale dell'attuale sindaco PD, Giancarlo Muzzarelli, ha difeso la correttezza della sua gestione. Il PD ovviamente è restato silente'. A risollevare il caso è Modena Volta Pagina.'Tutti gli alleati hanno taciuto, come consuetudine - chiude Mvp -.

Questa sorta di diffuso disinteresse regge sul fatto che non si conosce l’anonimo mittente e soprattutto sul fatto che il Comune ben si guardi dal cercare di scoprirne l’identità. Tutti sappiamo, infatti, che qualsiasi informatico esperto saprebbe individuare l’autore in pochi minuti. I computer lasciano tracce indelebili. Il Comune non dispone di informatici esperti? Falso anche questo. E allora sorge quantomeno il dubbio che la Giunta non abbia alcuna intenzione di scoprire l’attivista o simpatizzante PD autore del messaggio. Persona troppo in vista per rivelarne l’identità? Si teme un autogol politico? Lasciamo al lettore intuire le possibili ragioni di questa ennesima omissione della Giunta comunale'.