'Maltempo luglio 2023 in Emilia Romagna, quando arriveranno i soldi?'

500.



000,00 euro per l’attuazione dei primi interventi in attesa della valutazione dell’effettivo impatto degli eventi. Con Decreto del Presidente 187 del 13/12/2023 è stato approvato il primo stralcio del piano relativo ai primi interventi urgenti e sono state emanate le Direttive per rendere disponibili i contributi per i cittadini e le famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie case danneggiate.



Inoltre è stato prorogato al 31 gennaio 2024 il termine per la presentazione delle domande di contributo ed è stato differito al 11 marzo 2024 il termine previsto per l’espletamento dell’attività istruttoria e l’invio degli elenchi riepilogativi delle domande ammissibili a contributo da parte degli Organismi Istruttori all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.



Ai primi rimborsi potrà poi seguire un’eventuale seconda tranche di indennizzi, in caso di stanziamento di ulteriori risorse da parte dello Stato, a fronte della presentazione da parte dei cittadini di una ricognizione di tutti i danni, anche non pregiudicanti la fruibilità dell’abitazione e l’immediata ripresa della capacità produttiva delle aziende e anche relativi ad abitazioni diverse da quelle principali.



La domanda di Mastacchi alla Giunta punta a sapere 'quante domande sono pervenute ad oggi, a quanto ammontano i contributi richiesti per i primi rimborsi, quali sono i tempi di liquidazione e se è già stata fatta una stima delle ulteriori risorse eventualmente stanziabili con la seconda tranche di indennizzi'.



La vicepresidente Priolo ha affermato che la gestione delle pratiche per i rimborsi è faticosa per tutti gli attori coinvolti, tanto che 'di concerto con il Dipartimento Nazionale è stata concordata la proroga dei termini che scadono proprio oggi'. L’elaborazione dei dati necessita di tempo e la vicepresidente si impegna a fornirli dall’11 di marzo. Mastacchi ha ringraziato dell’impegno e al netto del fattore tempo, che pesa molto per chi chiede i rimborsi, si è detto 'soddisfatto di poter dare un messaggio di speranza, con la previsione che in un paio di mesi la situazione sarà chiara e in via di soluzione'.