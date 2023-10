Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













abbiamo sentito in questi giorni tanti giudizi gratuiti nei nostri confronti Vogliamo rassicurare che noi non abbiamo nessun giudizio verso chi esprime tali giudizi. Vorremmoinvece far sentire a tutti la misericordia di Dio: ce n’è tanto bisogno! Oggi ci sono tanti abortiperché c’è poco amore e tanto individualismo e disinteresse. Le donne incinte in una situazionedifficile sono lasciate a loro stesse, e finiscono per abortire per la solitudine e l’indifferenza di chi èintorno.Siamo una società abortista che non accoglie i bambini, che obbliga le neomamme a scegliere tralavoro e continuazione della gravidanza, che le priva dei sostegni di cui avrebbero bisogno, che nondà valore sociale alla maternità, che in tanti casi pone un obbligo sociale ad abortire (pensiamo aigenitori di bimbi prenatali con disabilità).Per questo ci rivolgiamo con la nostra preghiera a Dio per chiedere che tutti, a partire da noi stessi,smettiamo di voltarci dall’altra parte, e diciamo, come don Milani, ‘I care!’, abbiamo a cuore ognimamma o coppia in difficoltà e ci impegniamo a dare quello di cui hanno davvero bisogno.Per tutte le mamme, che possano avere la valorizzazione ed i sostegni cui hanno diritto: il lavoro, lacasa, i documenti, la protezione.Per tutte le persone (a partire dai compagni, mariti, genitori) che fanno violenza sulle donnespingendole, colpevolizzandole e ricattandole perché si sbarazzino del loro figlio, perché diventinodifensori dei più indifesi.Per le donne che hanno abortito, che possano trovare nell’abbraccio del Padre e nel suo perdonoquella pace che fanno così fatica a trovare. Una di loro ha condiviso la sua storia con noi qualchegiorno fa. Le sue parole esprimevano dolore, rimpianto anche a tanti anni di distanza, anche se oragrazie a Dio sta rinascendo… E' questo che vogliamo per le donne della nostra città?Per gli operatori sanitari che operano nei reparti di IVG, che vivono un grande disagio per tuttoquello di cui sono testimoni, come ci hanno raccontato alcuni, perché si donino la gioia di noncollaborare più a tutto questo.E per questi bambini che vivono nel grembo materno, perché siano accolti. L’aborto fa cessare lavita di uno di noi, ormai lo sappiamo bene. Tutti siamo stati embrioni! Se siamo almeno un po’contenti di essere nati, non dobbiamo cercare di dare a tutti la stessa opportunità e permettere a chinaviga verso la nascita di poter approdare?Se ogni anno ci sono 600 bambini che a Modena sono abortiti è perché noi non facciamo abbastanzaper accogliere, sostenere, valorizzare ogni mamma che vive una gravidanza problematica.Per ricordare questa ingiustizia a tutti lo facciamo nel modo più mite possibile, con la preghiera,come altre minoranze emarginate nel corso della storia (basti pensare alle persone di colore negliUSA negli anni 60).Ci piacerebbe che prima di parlare di leggi e di ideologie parlassimo di cos’è l’aborto e checonseguenze ha. Anche insieme, se loro lo vogliono, a chi ci contesta pubblicamente.Possiamo evitare che tutto questo continui. Impegniamoci insieme ad accogliere come dono ogninuova mamma ed ogni bambino concepito in modo da far diventare l’aborto un brutto ricordo delpassato.Grazie per l'attenzione