Manovra finanziaria in dirittura d'arrivo: le principali novità

Dalle pensioni al reddito di cittadinanza fino allo smart working e al bonus mobili. Ecco le principali modifiche approvate dalla commissione Bilancio della Camera alla manovra che l’Aula con il voto di fiducia si appresta a votare. Tra Natale e Capodanno si concluderà la seconda lettura del testo al Senato.Nel 2023 le pensioni minime saranno di 600 euro per gli over 75. Cambia la norma sulla rivalutazione automatica delle pensioni nel prossimo biennio: sale dall’80 all’85% la rivalutazione per gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo (circa 2.600 euro), mentre per le pensioni più alte gli scaglioni vengono rivisti con una riduzione dell’aliquota. L’indicizzazione passa dal 55% al 53% per le pensioni tra 5 a 6 volte il minimo; da 50% a 47% tra 6 e 8 volte il minimo, da 40% a 37% da 8 a 10 volte il minimo e da 35% a 32% negli assegni oltre dieci volte il minimo.Resta il divieto per la Pubblica amministrazione di conferire incarichi remunerati ai pensionati.Salta la misura che consentiva a commercianti e professionisti di rifiutare i pagamenti con carta e bancomat sotto i 60 euro. Tornano quindi le multe per chi non consente l’uso dei Pos ai clienti. Per mitigare i costi delle transazioni elettroniche fino a 30 euro a carico degli esercenti arriva un tavolo permanente tra le categorie interessate. Senza costi equi e trasparenti scatterà un contributo di solidarietà delle banche per contenere le commissioni.Gli occupabili percepiranno l’assegno nel 2023 solo per 7 mensilità. Inoltre, la quota del reddito di cittadinanza prevista per l’alloggio, in caso di abitazione in affitto, sarà erogata direttamente al locatore dell’immobile. In più, per i percettori del sussidio di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno terminato la scuola dell’obbligo l’erogazione del contributo è condizionata all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di formazione, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo scolastico.

Bonus mobili

Il bonus mobili sale a 8 mila euro, rispetto ai 5 mila previsti, ma comunque non raggiunge i 10 mila di quest’anno. L’agevolazione vale per gli anni 2023 e 2024 sia per l’acquisto di mobili sia per gli elettrodomestici green in caso di interventi di ristrutturazione della casa.



Cartelle

Slitta di due mesi, dal 31 gennaio al 31 marzo, lo stralcio automatico delle cartelle fino a mille euro relative al periodo 2000-2015. Escluse le multe stradali e i mancati pagamenti Imu: la cancellazione per loro si applicherà solo agli interessi. I sindaci potranno comunque decidere di non applicare la norma.



Mutui

Sui mutui ipotecari in origine non superiori a 200 mila euro, chi ha un’Isee inferiore ai 35 mila euro potrà passare dal tasso variabile al fisso.



Superbonus

Per i condomini arriva la proroga fino al 31 dicembre 2022 dei termini per presentare la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cilas) per poter beneficiare del superbonus al 110%. I lavori devono risultare approvati entro il 18 novembre.



Salva calcio

Le società sportive potranno pagare in 60 rate, con la maggiorazione del 3%, i versamenti sospesi per il Covid e in scadenza il 22 dicembre. I versamenti dovuti ammontano complessivamente a 889 milioni di euro, di cui circa 500 milioni di euro riguardano i club calcistici della Serie A.



Extraprofitti

L’imposta sugli extraprofitti delle aziende energetiche sarà applicata alle società con almeno il 75% dei ricavi derivante dalle attività di produzione e vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi.



Fisco

Istituito il tasso del 2% per le rate di chi aderisce al ravvedimento speciale delle violazioni tributarie previsto dalla manovra.



Iva

L’Iva sul teleriscaldamento scende al 5% mentre quella sul pellet al 10%.



Assunzioni sanità

Gli enti del Sistema sanitario nazionale potranno assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2024 anziché entro la fine del 2023, tutti i professionisti che abbiano maturato 18 mesi di servizio nella sanità pubblica entro il 31 dicembre 2023, di cui almeno 6 durante l’emergenza.



Violenza donne

Aumentano in modo strutturale le risorse per il fondo contro la violenza delle donne. Ci sono 4 milioni di euro in più per il 2023 e di 6 milioni a partire dal 2024.



Professioniste

Stop alle scadenze tributarie per le libere professioniste nel caso in cui si verifichi una

malattia grave, un infortunio ai figli minorenni, nonché in caso di parto o interruzione della gravidanza oltre il terzo mese.



Tavolini liberi

I tavolini e i dehor all’aperto di bar e ristoranti saranno liberi fino al 30 giugno 2023, senza problemi di occupazione del suolo pubblico.



Case green

Detrazione del 50% sull’Iva per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A e B.



Lavoratori spettacolo

Arriva l’indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo.



Reddito alimentare

Parte la sperimentazione nelle città metropolitane del ‘reddito alimentare’ da destinare a chi è in

povertà assoluta. Con un fondo da 1,5 milioni nel 2023 e 2 milioni nel 2024 saranno distribuiti pacchi realizzati con i prodotti invenduti della distribuzione alimentare.



