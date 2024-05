Maranello, avvocata di origine marocchina si candida: sommersa dall'odio sul web

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Khaoula Kanjaoui è candidata alle elezioni dell'8 e 9 giugno in una lista civica, 'Italia del futuro', a Maranello, a sostegno del ricandidato sindaco Luigi Zironi. E' bastato il nome straniero e l'essere specializzata in diritto dell'immigrazione, per scatenare verso di lei l'odio del web. 'Non siamo in Africa, forse là trovi dei voti', 'Italia del futuro in mano agli Islamici?', 'La raccattaclandestini. Mancava proprio questa', con ripetute minacce a 'tornare al proprio paese', condite da insulti.'Ho 30 anni e vivo in Italia da quando, ad appena due anni, ho ottenuto il ricongiungimento famigliare coi miei genitori, provenienti dal Marocco. Ho due fratelli più piccoli, entrambi nati in Italia - spiega la 30enne -.

Ho studiato giurisprudenza a Modena e qui ho fatto pratica forense, trasferendomi per questo da Sassuolo dove sono cresciuta. L'ignoranza e l'odio di alcuni concentrato in un semplice post sui social, ferisce'.



'Quella della dottoressa Khaoula Kanjaoui, arrivata in Italia dal Marocco con la famiglia all’età di appena 2 anni, rappresenta una storia di integrazione da manuale. Non si tratta soltanto di una professionista, ma di un avvocato che ha scelto di mettere le proprie competenze e la passione civile a servizio di Maranello'. A parlare sono Roberto Solomita e Luigi Tosiani, segretari rispettivamente del Partito Democratico modenese e regionale.



'Che questo possa attirare su di lei le offese e l’odio di qualche leoncino da tastiera non fermerà né la sua determinazione, né la nostra solidarietà, che estendiamo a Italia del Futuro. Le frasi ingiuriose che abbiamo letto sui social nei suoi confronti rappresentano la prova che l’odio e i pregiudizi non hanno bisogno, per alimentarsi, di una parvenza di motivazioni reali, ma che cercano un bersaglio qualsiasi, per lo sfogo del proprio livore. Da parte di tutto il Pd provinciale e regionale, al contrario, un sincero ringraziamento per aver scelto di dedicare tempo, attenzione ed energie alla comunità. Le giovani ed i giovani come lei rappresentano un modello di cittadinanza attiva e partecipazione, che sono un esempio per tutti' - chiudono gli esponenti Dem.