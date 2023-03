Marcucci certifica resa centristi: 'Nel Pd di Schlein non c'è spazio'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Elly Schlein non tratta con Bonaccini e prosegue dritta sui nomi previsti. Nel Pd i bonacciniani tentano di fare buon viso a cattivo gioco.L'appunto di Malpezzi arriva a inizio lavori quando la capogruppo apre l'assemblea rassegnando le dimissioni. ''Dico con franchezza e nella trasparenza che comprendo la necessità della segretaria di fare delle scelte, ma avrei preferito che la discussione avvenisse prima tra di noi che sui giornali - dice Malpezzi -. La segretaria Schlein ci ha chiesto la fiducia necessaria per lavorare tutti insieme: condivido e aggiungo che questa fiducia deve essere reciproca''. Sulla stessa linea la senatrice Zampa: 'Avrei preferito una rosa di nomi' per la scelta del nuovo capogruppo'. Zampa chiede inoltre che si superi ''la rappresentazione che chi ha votato Schlein è di sinistra e chi ha votato Bonaccini è ex renziano''.Ma a certificare la resa dei centristi ci pensa sui social l'ex capogruppo Pd Andrea Marcucci. 'La segretaria del Pd Elly Schlein, attraverso la scelta dei capigruppo, ha mandato un messaggio inequivocabile - scrive sui social -. Per i riformisti e ancor più per i liberaldemocratici nel PD non c’è spazio, sono ai margini e forse danno anche fastidio. Peccato'.