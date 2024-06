Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Poi ha rilanciato il ruolo attivo del Comune nelle vertenze sindacali per il sostegno alle aziende modenesi come la Maserati, stop alla cementificazione selvaggia del territorio a favore del verde pubblico, sostituzione del 'fallimentare' progetto di raccolta rifiuti applicato da Hera nell'ottica delle economia circolare che porti alla chiusura dell'inceneritore, fonte e pericolo di malattie per i cittadini, pervenire nei tempi necessari ad una unica Azienda sanitaria provinciale per ridurre burocrazia, costi di gestione per tante presidenze, direzioni e sedi, maggiore elasticità ed efficienza nella assistenza al malato con la riduzione delle inaccettabili liste di attesa attuali, dare piena attuazione al Patto per la Sicurezza del cittadino stipulato sin dal 2022 dal Comune con la Prefettura ma mai attuato nella su interezza, aiutare e sostenere lo sport giovanile con migliori e maggiori attrezzature sportive'.