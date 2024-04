Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Saranno presenti il candidato sindaco Daniele Giovanardi, la capolista di Modena Cambia Beatrice De Maio (consigliere comunale uscente) ed il segretario nazionale del Movimento Indipendenza, Gianni Alemanno.'La lista “Modena Cambia” – hanno dichiarato Giovanardi e la De Maio - sarà in prima linea nella difesa di tutte quelle aziende, a partire dalla Maserati, minacciate dalla crisi economica e da scelte scellerate di politiche industriali che colpiscono le imprese locali ed italiane. Noi ci batteremo affinché non scompaia dal territorio un marchio storico come la Maserati che fa parte dell’identità stessa di Modena, anche e soprattutto per coloro che ci lavorano e il relativo indotto'.'Sarà un duro colpo per il Made in Italy se si procederà allo smantellamento della storica sede modenese della Maserati – dichiara il segretario del Movimento Indipendenza Gianni Alemanno – ed è per questo motivo che Indipendenza si mobiliterà per chiedere al governo di inserire il destino di Maserati sul tavolo negoziale aperto con Stellantis'.